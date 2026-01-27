#HOY:

Seis provincias argentinas albergarán a Los Pumas este año

El seleccionado conducido por Felipe Contepomi se presentará en Córdoba, San Juan, Santiago del Estero, Buenos Aires, Jujuy y Mendoza.

En Córdoba ante Escocia, será el primer partido de Los Pumas en Argentina.En Córdoba ante Escocia, será el primer partido de Los Pumas en Argentina.
Los Pumas tienen fixture confirmado para la presente temporada donde se jugarán seis encuentros en tierras argentinas, en seis provincias distintas.

A los partidos del flamante Nations Championship, el seleccionado argentino le suma la visita de los Springboks y una serie de dos encuentros ante los Wallabies australianos.

Nations Championship

En el mes de julio, Los Pumas recibirán a Escocia, Gales e Inglaterra, mientras que en noviembre visitarán a Irlanda, Italia y Francia.

A estos seis encuentros, hay que sumarle el fin de semana de finales, que definirá al gran campeón del torneo y a las posiciones de la tabla general.

Test – Matches

Argentina y Sudáfrica se enfrentarán en cancha de Vélez.Argentina y Sudáfrica se enfrentarán en cancha de Vélez.

Sudáfrica, los bicampeones del mundo, dirigidos por Rassie Erasmus, vendrán a nuestro país para disputar un único encuentro en el José Amalfitani de Liniers.

Además, a nuestro país también vendrá el seleccionado de Australia, con quien Los Pumas disputarán dos encuentro, uno en Jujuy y el otro en Mendoza.

Calendario completo

San Juan será la sede del partido con Gales.San Juan será la sede del partido con Gales.

4 de julio: vs. Escocia (16 hs.) – Córdoba (Nations Championship)

11 de julio: vs. Gales (16 hs.) – San Juan (Nations Championship)

18 de julio: vs. Inglaterra (16 hs.) – Santiago del Estero (Nations Championship)

8 de agosto: vs. Sudáfrica (16 hs) – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)

29 de agosto: vs. Australia (16 hs.) – Jujuy (Test-Match)

5 de septiembre: vs. Australia (18 hs.) – Mendoza (Test-Match)

Ante Irlanda, en Dublin, el 6 de noviembre.Ante Irlanda, en Dublin, el 6 de noviembre.

6 de noviembre: Irlanda vs. Los Pumas (Nations Championship)

14 de noviembre: Italia - Los Pumas (Nations Championship)

21 de noviembre: Francia - Los Pumas (Nations Championship)

27, 28 y 29 de noviembre: Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)

Rugby
Los Pumas

