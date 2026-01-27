Seis provincias argentinas albergarán a Los Pumas este año

Los Pumas tienen fixture confirmado para la presente temporada donde se jugarán seis encuentros en tierras argentinas, en seis provincias distintas.
El seleccionado conducido por Felipe Contepomi se presentará en Córdoba, San Juan, Santiago del Estero, Buenos Aires, Jujuy y Mendoza.
Los Pumas tienen fixture confirmado para la presente temporada donde se jugarán seis encuentros en tierras argentinas, en seis provincias distintas.
A los partidos del flamante Nations Championship, el seleccionado argentino le suma la visita de los Springboks y una serie de dos encuentros ante los Wallabies australianos.
En el mes de julio, Los Pumas recibirán a Escocia, Gales e Inglaterra, mientras que en noviembre visitarán a Irlanda, Italia y Francia.
A estos seis encuentros, hay que sumarle el fin de semana de finales, que definirá al gran campeón del torneo y a las posiciones de la tabla general.
Sudáfrica, los bicampeones del mundo, dirigidos por Rassie Erasmus, vendrán a nuestro país para disputar un único encuentro en el José Amalfitani de Liniers.
Además, a nuestro país también vendrá el seleccionado de Australia, con quien Los Pumas disputarán dos encuentro, uno en Jujuy y el otro en Mendoza.
4 de julio: vs. Escocia (16 hs.) – Córdoba (Nations Championship)
11 de julio: vs. Gales (16 hs.) – San Juan (Nations Championship)
18 de julio: vs. Inglaterra (16 hs.) – Santiago del Estero (Nations Championship)
8 de agosto: vs. Sudáfrica (16 hs) – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)
29 de agosto: vs. Australia (16 hs.) – Jujuy (Test-Match)
5 de septiembre: vs. Australia (18 hs.) – Mendoza (Test-Match)
6 de noviembre: Irlanda vs. Los Pumas (Nations Championship)
14 de noviembre: Italia - Los Pumas (Nations Championship)
21 de noviembre: Francia - Los Pumas (Nations Championship)
27, 28 y 29 de noviembre: Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)