El rugido Puma ya se escucha en el Mundial de Rugby Australia 2027

El rugido Puma sonó en la presentación oficial del Mundial de Rugby Australia 2027 que la World Rugby lanzó a través de un video en sus redes que tiene como protagonistas a Wilkinson y Gregan.
World Rugby lanzó el video oficial de bienvenida y presentó las sedes. Habrá estadios para 25.000 a 82.000 personas, con apertura en Perth el 1° de octubre y final en el Stadium Australia de Sídney. El fixture se anuncia el 3 de febrero y la preventa arranca el 18.
Asimismo, se presentaron las sedes que alojarán los matchs. Cinco estadios ya habían sido parte del Mundial 2003, pero el menú 2027 suma detalles nuevos: Docklands (Melbourne) será el único recinto totalmente cerrado (techo retráctil, pero se jugará con techo cerrado), y North Queensland Stadium (Townsville) debutará en el torneo, con un diseño de cubierta inspirado en la planta tropical pandanus.
Sídney será la única ciudad con dos sedes: Stadium Australia (82.000) y Sydney Football Stadium (42.500, reinaugurado en 2022). Y el dato que pesa: el Stadium Australia será finalista “repetido”, porque se suma al club de canchas que albergaron una final por segunda vez en la historia del Mundial.
Ocho sedes de vanguardia en siete ciudades de Australia albergarán la Copa Mundial de Rugby Masculina 2027.
Perth Stadium (60.000): será sede del partido inaugural el 1° de octubre de 2027, y además tendrá cinco juegos de grupos y dos de octavos.
Stadium Australia (82.000): dos de grupos, dos de cuartos, dos semifinales, partido por el bronce y la final.
Brisbane Stadium (52.500): seis de grupos, dos de octavos y dos de cuartos.
Docklands Stadium, Melbourne (53.000): seis de grupos y dos de octavos.
Adelaide Oval (53.000): finalmente sube a seis partidos de fase de grupos.
Newcastle Stadium (30.000): cuatro partidos de fase de grupos.
Sydney Football Stadium (42.500): tres de grupos y dos de octavos.
North Queensland Stadium, Townsville (25.000): cuatro partidos de fase de grupos.
El 2027 será el primer Mundial masculino con 24 selecciones y un cuadro nuevo que suma octavos de final como primera fase de eliminación directa. En total, serán 52 partidos (cuatro más que en 2023), con un torneo más condensado en semanas, según el esquema oficial de World Rugby.
Los grupos fueron sorteados en diciembre y quedaron ya conformados. El grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong China. El grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania. El grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá. El grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal. El grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa. Y el grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue.
Asimismo, la World Rugby fijó el próximo hito para el martes 3 de febrero de 2026: ahí se conocerán calendario de partidos y precios. Después llega la parte que al hincha le importa de verdad: preventa exclusiva desde el 18 de febrero (dos semanas), para quienes tengan cuenta registrada antes del 17 de febrero.