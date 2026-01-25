Australia da el kick-off

El rugido Puma ya se escucha en el Mundial de Rugby Australia 2027

World Rugby lanzó el video oficial de bienvenida y presentó las sedes. Habrá estadios para 25.000 a 82.000 personas, con apertura en Perth el 1° de octubre y final en el Stadium Australia de Sídney. El fixture se anuncia el 3 de febrero y la preventa arranca el 18.