Ryoga Kida, el segundo japonés en hacer un gol en la primera del fútbol argentino

Este domingo, Argentinos Juniors igualó 1-1 frente a Barracas Central en el estadio Diego Armando Maradona por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. Rodrigo Insúa abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo para el Guapo, pero en una de las últimas jugadas del encuentro apareció Ryoga Kida para sellar el empate definitivo en La Paternal. El tanto no solo significó su estreno goleador en la máxima categoría de nuestro país, sino que además tuvo un peso histórico. Kida se convirtió en el segundo futbolista japonés en marcar en el fútbol argentino y cortó una sequía que se extendía desde hace 25 años.
El contexto no era sencillo. El equipo de Nicolás Diez venía golpeado por la eliminación por penales en la Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil y también había quedado afuera de la Copa Argentina tras caer desde los doce pasos frente a Midland. Con ese antecedente fresco, el público hizo sentir su malestar cuando Barracas se puso en ventaja con una volea de Rodrigo Insúa. Los cánticos hirientes bajaron desde las tribunas y el clima se volvió espeso. Fue entonces cuando emergió el héroe inesperado.
Kida, que había ingresado a los 11 minutos del complemento por Leandro Fernández, aprovechó un centro venenoso desde la derecha de Facundo Jainikoski. Apareció por el sector opuesto y, casi en una pirueta de artes marciales, se arrojó para impactar la pelota tras un leve empujón y descolocar a Marcelo Miño. La definición fue poco ortodoxa, potente y agónica. Cayó al césped tomándose el codo derecho por el golpe, pero enseguida comprendió que había convertido cuando vio la reacción de sus compañeros y el estallido de la tribuna.
Luego del partido, con ayuda de un traductor, confesó ante la televisión: "La verdad es que estiré la pierna y no pude darme cuenta si había tocado la pelota o no, pero cuando me levanté vi la reacción de mis compañeros y me di cuenta que hice el gol. Y cuando miré a la tribuna me emocioné".
El antecedente de Takahara en Boca
El 23 de septiembre de 2001, Naohiro Takahara anotó en la goleada 6-1 de Boca ante Lanús en La Bombonera. Desde aquel día no se habían registrado goles de jugadores nacidos en Japón en el país. Ese fue, además, el único tanto de Takahara con la camiseta del Xeneize.
Naohiro Takahara jugó siete partidos en el Xeneixe y marcó un gol en la victoria 6-1 a Lanús en el Apertura 2001.
El delantero japonés disputó apenas 7 partidos y su llegada nunca fue presentada oficialmente como una movida comercial, aunque siempre se vinculó con la intención de posicionar a Boca en el mercado japonés y ganar adeptos en Asia.
Todos los japoneses que jugaron en Argentina
En primera se destacan los casos de Takahara, quien se convirtió en el primer japonés en jugar en la primera del fútbol argentino en 2001. Años más tarde, entre 2006 y 2008, Yusuke Kato pasó por Huracán y luego desembarcó en Defensores de Belgrano.
Yusuke Kato ascendió con Huracán y jugó dos partidos en primera de la mano del turco Mohamed.
En categorías inferiores se destacan los casos de Yasushi Kawakami, quien fue el primer jugador nacido en Japón que jugó en el fútbol argentino. El nacido en Okinawa, jugó en Banfield en 1982, disputando ocho partidos y convirtiendo un gol frente a All Boys.
El otro jugador japonés que jugó en la segunda división argentina fue Kou Goutou. Almirante Brown en junio de 2018. En su debut frente a Tristán Suárez convirtió un gol en el empate por 2-2.
Ya en 2026, Ryoga Kida hizo su estreno en la Primera División con Argentinos Juniors y ahora escribió su propio capítulo en la historia. Con su gol ante Barracas Central, no solo rescató un punto para el Bicho, sino que también volvió a poner a Japón en las estadísticas del fútbol argentino después de un cuarto de siglo.