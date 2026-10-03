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San Lorenzo y una visita clave ante Defensa y Justicia

El partido se jugará a las 14:45 en Florencio Varela con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El Halcón está cuarto con 18 puntos, mientras que el Ciclón marcha décimo con 11 unidades.

San Lorenzo visita a Defensa y Justicia. San Lorenzo visita a Defensa y Justicia.
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San Lorenzo visitará este sábado a Defensa y Justicia, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con la obligación de rescatar un buen resultado para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Defensa y Justicia vs Gimnasia de Mendoza. Foto: Defensa y JusticiaLeandro Fernández, figura de Defensa y Justicia Foto: Defensa y Justicia

El encuentro, que está programado para las 14:45, se llevará a cabo en el Estadio Norberto Tito Tomaghello y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Formaciones confirmadas

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román; David Barbona, Santiago Sosa, Maximiliano Porcel; Jeremías Lucco, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio César Vaccari.

Se va. El Gallego Insúa ya no dirigirá a San Lorenzo después de la derrota en Ecuador ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores y la mala campaña en el torneo de la Copa de la Liga.El gallego Insúa, DT de San Lorenzo.

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleta, Guzmán Corujo, Alejo Córdoba; Nicolás Tripichio, Mauricio Cardillo, Ignacio Perruzzi, Mahtías de Rittis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

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