San Lorenzo visitará este sábado a Defensa y Justicia, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con la obligación de rescatar un buen resultado para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.
San Lorenzo y una visita clave ante Defensa y Justicia
El partido se jugará a las 14:45 en Florencio Varela con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El Halcón está cuarto con 18 puntos, mientras que el Ciclón marcha décimo con 11 unidades.
El encuentro, que está programado para las 14:45, se llevará a cabo en el Estadio Norberto Tito Tomaghello y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.
Formaciones confirmadas
Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román; David Barbona, Santiago Sosa, Maximiliano Porcel; Jeremías Lucco, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio César Vaccari.
San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleta, Guzmán Corujo, Alejo Córdoba; Nicolás Tripichio, Mauricio Cardillo, Ignacio Perruzzi, Mahtías de Rittis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.