De arco a arco: un arquero ex Colón le metió un golazo a Gimnasia de Jujuy

Joaquín Enrico, arquero de San Telmo, protagonizó este sábado uno de los mejores goles del año en la Primera Nacional y todas las categorías del fútbol argentino.
Enrico tomó ventaja del viento en la Isla Maciel y con un fortuito saque de arco convirtió un gol de forma directa a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la Primera Nacional, sólo con un pique de por medio.
El tanto, que se produjo en el Estadio Dr. Osvaldo Francisco Baletto de Isla Maciel bajo una intensa lluvia y fuertes ráfagas de viento, se viralizó de inmediato por la singularidad de su ejecución y el impacto que generó en el desarrollo del partido.
El gol correspondió al 2 a 0 parcial a los 28 minutos del primer tiempo. San Telmo finalmente logró quedarse con el encuentro ante el Lobo por 3 a 2.
Los otros goles del local fueron convertidos por Morro y Cocimano, mientras que los jujeños descontaron en dos ocasiones con goles de López y Quintana.
Enrico, de 24 años y 1.91m, desembarcó en San Telmo a inicios del 2024 tras quedar libre de Colón de Santa Fe. Si bien se formó y pasó 16 años en sus inferiores, no llegó a debutar como profesional con la camiseta del Sabalero. “Joaquín Enrico, para los libros de historia”, escribió la cuenta oficial de San Telmo.
De esta manera, el cuadro de Isla Maciel alcanzó los 41 puntos en la zona B de la Primera Nacional. No obstante, a falta de una jornada, San Telmo no tiene posibilidades de alcanzar la zona de clasificación al reducido. Gimnasia de Jujuy ya tiene prácticamente asegurado su lugar, aunque el Lobo soñaba con clasificarse a la final por el ascenso.
