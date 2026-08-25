#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Santa Fe 2026

La Selección Femenina de Handball ya tiene equipo para los Juegos Suramericanos 2026

Mariano Muñoz definió la nómina completa de jugadoras que participarán del torneo, que se disputará del 16 al 20 de septiembre y otorgará una plaza para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Muñoz confirmó las convocadas de La Garra para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.Muñoz confirmó las convocadas de La Garra para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Selección Argentina Femenina de Handball ya tiene definidas a las jugadoras que representarán al país en la competencia continental. El equipo dirigido por Mariano Muñoz afrontará un torneo que será clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y que se disputará del 16 al 20 de septiembre.

La competencia formará parte de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tendrán lugar entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Mirá tambiénCopa Santa Fe: en handball, la zona centro avanzó con victorias de IL Peretz e Independiente

Las convocadas

La lista de La Garra incluye a 14 jugadoras, distribuidas según sus posiciones dentro del equipo.

Entre las arqueras fueron convocadas Candelaria Cuadrado, del Morvedre de España, y Ayelén Rosalez, quien figura como libre. Para el puesto de centrales, Muñoz citó a Carolina Bono, Miranda Kruk y Dolores García, todas pertenecientes a Sedalo.

En la posición de laterales aparecen Mora Garballo, de S.A.G. Almirante Brown; Eugenia Mellano, del Jockey Club; Helena Molina, de Mariano Acosta; y Malena Cavo, del MKS Lubin de Polonia.

La lista completa de convocadas.La lista completa de convocadas.

En tanto, las convocadas para desempeñarse como extremos son Yamila Baggio, de Ferro, y Virginia Catera, de Mitre.

La nómina de pivotes está integrada por Carolina Luque, Antonela Mena y Zoe Oriolo. Las tres juegan en clubes argentinos: Luque y Mena en Sedalo, mientras que Oriolo pertenece a Ferro.

El cuerpo técnico estará encabezado por Mariano Muñoz, acompañado por Martín Duhau como asistente, Omar Camel como preparador físico y Santiago Bruno como kinesiólogo.

Un torneo con clasificación a Lima 2027

El certamen que disputará la Selección Argentina Femenina de Handball tendrá además un objetivo importante dentro del calendario internacional: será clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La competencia se desarrollará del 16 al 20 de septiembre, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Juegos Odesur 2026
Rafaela
Rosario
Santa Fe
Handball

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro