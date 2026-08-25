La Selección Argentina Femenina de Handball ya tiene definidas a las jugadoras que representarán al país en la competencia continental. El equipo dirigido por Mariano Muñoz afrontará un torneo que será clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y que se disputará del 16 al 20 de septiembre.
La Selección Femenina de Handball ya tiene equipo para los Juegos Suramericanos 2026
Mariano Muñoz definió la nómina completa de jugadoras que participarán del torneo, que se disputará del 16 al 20 de septiembre y otorgará una plaza para los Juegos Panamericanos Lima 2027.
La competencia formará parte de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tendrán lugar entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Las convocadas
La lista de La Garra incluye a 14 jugadoras, distribuidas según sus posiciones dentro del equipo.
Entre las arqueras fueron convocadas Candelaria Cuadrado, del Morvedre de España, y Ayelén Rosalez, quien figura como libre. Para el puesto de centrales, Muñoz citó a Carolina Bono, Miranda Kruk y Dolores García, todas pertenecientes a Sedalo.
En la posición de laterales aparecen Mora Garballo, de S.A.G. Almirante Brown; Eugenia Mellano, del Jockey Club; Helena Molina, de Mariano Acosta; y Malena Cavo, del MKS Lubin de Polonia.
En tanto, las convocadas para desempeñarse como extremos son Yamila Baggio, de Ferro, y Virginia Catera, de Mitre.
La nómina de pivotes está integrada por Carolina Luque, Antonela Mena y Zoe Oriolo. Las tres juegan en clubes argentinos: Luque y Mena en Sedalo, mientras que Oriolo pertenece a Ferro.
El cuerpo técnico estará encabezado por Mariano Muñoz, acompañado por Martín Duhau como asistente, Omar Camel como preparador físico y Santiago Bruno como kinesiólogo.
Un torneo con clasificación a Lima 2027
El certamen que disputará la Selección Argentina Femenina de Handball tendrá además un objetivo importante dentro del calendario internacional: será clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027.
La competencia se desarrollará del 16 al 20 de septiembre, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.