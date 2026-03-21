La impactante caída que sufrió una ciclista en la Milán-San Remo Women y fue hospitalizada

La Milán-San Remo Women 2026 quedó atravesada por una escena estremecedora. A menos de 20 kilómetros de la meta, la italiana Debora Silvestri sufrió una caída de enorme violencia en el descenso de la Cipressa, salió despedida por encima del guardarraíl y terminó varios metros más abajo, en un camino inferior al trazado de la carrera.
El accidente se produjo en medio de una montonera que involucró a varias corredoras en una curva a la derecha. En ese punto del recorrido, Silvestri intentó esquivar a ciclistas que ya estaban en el asfalto, pero no logró evitar el impacto y voló por encima de la contención lateral en una de las imágenes más impactantes de la jornada.
El accidente en la Cipressa
La secuencia ocurrió en uno de los tramos más delicados de la clásica italiana, el descenso de la Cipressa, cuando el pelotón empezaba a jugarse posiciones antes del desenlace. La caída inicial dejó la ruta bloqueada y generó un efecto en cadena que arrastró a varias competidoras.
Silvestri fue una de las más afectadas. Las imágenes mostraron cómo pasó por encima del guardarraíl y quedó tendida e inmóvil en el camino inferior, mientras arriba otras ciclistas trataban de reincorporarse para seguir en carrera. El episodio paralizó a quienes seguían la transmisión y generó inmediata preocupación por su estado.
Qué se sabe sobre su estado de salud
Poco después del accidente, su equipo informó que la corredora estaba consciente al momento de ser trasladada y que iba camino al hospital para recibir atención médica. Horas más tarde, la actualización fue algo más tranquilizadora: señalaron que se encontraba estable y que seguiría internada bajo supervisión para realizarle más estudios y determinar el alcance de las lesiones.