Choque múltiple

La impactante caída que sufrió una ciclista en la Milán-San Remo Women y fue hospitalizada

La italiana Debora Silvestri protagonizó uno de los momentos más dramáticos de la Milán-San Remo Women 2026 al salir despedida por encima del guardarraíl en el descenso de la Cipressa. Su equipo informó que estaba consciente y estable tras ser trasladada al hospital