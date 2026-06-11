El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue elegido por la UEFA para dirigir la Supercopa de Europa 2026, en un nombramiento que llega semanas después del episodio que lo dejó fuera del Mundial tras no poder ingresar a Estados Unidos.
Tras quedar fuera del Mundial, el árbitro somalí dirigirá la Supercopa de Europa
Omar Abdulkadir Artan fue confirmado para impartir justicia en el cruce entre PSG y Aston Villa en Salzburgo, semanas después de la polémica que frustró su presencia en el torneo internacional.
El encuentro enfrentará al Paris Saint-Germain y al Aston Villa el próximo 12 de agosto en Salzburgo, en el tradicional partido que reúne a los campeones de la Champions League y la Europa League.
Una designación tras la polémica
La decisión de la UEFA representa un fuerte respaldo institucional para Artan, quien había quedado envuelto en una situación inesperada cuando intentó participar de la Copa del Mundo.
El juez africano había sido seleccionado para integrar el plantel arbitral del certamen, pero su presencia quedó frustrada luego de que autoridades migratorias estadounidenses le impidieran el ingreso al país al arribar al aeropuerto de Miami.
La situación generó repercusiones en el ámbito deportivo internacional y frustró una posibilidad histórica para el referí.
El sueño mundialista que no pudo concretarse
Artan estaba ante la oportunidad de convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir un partido de un Mundial, un logro que habría marcado un precedente para el fútbol de su país y del continente africano.
Reconocido como uno de los jueces más destacados de África, su exclusión del torneo provocó sorpresa y abrió un debate sobre las restricciones migratorias en eventos deportivos internacionales.
El respaldo de la UEFA
La designación para la Supercopa de Europa surgió luego de conversaciones entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol, en el marco de un acuerdo de cooperación entre ambas entidades.
De este modo, Artan tendrá la oportunidad de impartir justicia en uno de los partidos más importantes del calendario europeo, con el PSG como campeón de la Champions League y Aston Villa como ganador de la Europa League.
Además de la historia detrás del árbitro, el encuentro tendrá un fuerte atractivo deportivo. El Paris Saint-Germain y Aston Villa buscarán quedarse con el primer gran trofeo continental de la temporada europea en un escenario de relevancia internacional como Salzburgo