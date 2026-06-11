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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Deportado de EEUU

Tras quedar fuera del Mundial, el árbitro somalí dirigirá la Supercopa de Europa

Omar Abdulkadir Artan fue confirmado para impartir justicia en el cruce entre PSG y Aston Villa en Salzburgo, semanas después de la polémica que frustró su presencia en el torneo internacional.

La designación del referí somalí fue interpretada como un gesto de respaldo.La designación del referí somalí fue interpretada como un gesto de respaldo.
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El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue elegido por la UEFA para dirigir la Supercopa de Europa 2026, en un nombramiento que llega semanas después del episodio que lo dejó fuera del Mundial tras no poder ingresar a Estados Unidos.

El encuentro enfrentará al Paris Saint-Germain y al Aston Villa el próximo 12 de agosto en Salzburgo, en el tradicional partido que reúne a los campeones de la Champions League y la Europa League.

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Una designación tras la polémica

La decisión de la UEFA representa un fuerte respaldo institucional para Artan, quien había quedado envuelto en una situación inesperada cuando intentó participar de la Copa del Mundo.

El juez africano había sido seleccionado para integrar el plantel arbitral del certamen, pero su presencia quedó frustrada luego de que autoridades migratorias estadounidenses le impidieran el ingreso al país al arribar al aeropuerto de Miami.

Somali referee Omar Abdulkadir Artan, who was expected to officiate at matches during the 2026. FIFA World Cup but was denied entry to U.S., waves towards fans at the Mogadishu stadium, in Mogadishu, Somalia, June 10, 2026. REUTERS/Feisal OmarOmar Abdulkadir Artan impartirá justicia en Salzburgo.

La situación generó repercusiones en el ámbito deportivo internacional y frustró una posibilidad histórica para el referí.

El sueño mundialista que no pudo concretarse

Artan estaba ante la oportunidad de convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir un partido de un Mundial, un logro que habría marcado un precedente para el fútbol de su país y del continente africano.

Reconocido como uno de los jueces más destacados de África, su exclusión del torneo provocó sorpresa y abrió un debate sobre las restricciones migratorias en eventos deportivos internacionales.

El respaldo de la UEFA

La designación para la Supercopa de Europa surgió luego de conversaciones entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol, en el marco de un acuerdo de cooperación entre ambas entidades.

People gather to receive Somali referee Omar Abdulkadir Artan, who had been expected to officiate at matches during the 2026 FIFA World Cup but was denied entry to the United States, as he arrives at the Aden Abdulle Osman International Airport in Mogadishu, Somalia June 10, 2026. REUTERS/Feisal OmarOmar Abdulkadir Artan tendrá una nueva oportunidad internacional.

De este modo, Artan tendrá la oportunidad de impartir justicia en uno de los partidos más importantes del calendario europeo, con el PSG como campeón de la Champions League y Aston Villa como ganador de la Europa League.

Además de la historia detrás del árbitro, el encuentro tendrá un fuerte atractivo deportivo. El Paris Saint-Germain y Aston Villa buscarán quedarse con el primer gran trofeo continental de la temporada europea en un escenario de relevancia internacional como Salzburgo

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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