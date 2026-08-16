Thiago Tirante protagonizó este sábado una de las mayores sorpresas del Masters 1000 de Cincinnati. El argentino derrotó a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4, después de dos horas y 44 minutos de partido, y consiguió el triunfo más resonante de su carrera.
Thiago Tirante dio el gran golpe: eliminó a Novak Djokovic en Cincinnati
El tenista argentino derrotó al serbio por 2-6, 6-4 y 6-4 y consiguió la victoria más importante de su carrera. En la próxima ronda enfrentará al español Martín Landaluce.
El platense, de 25 años, llegaba al certamen en el mejor puesto de su carrera: 50° del ranking mundial. Enfrente tenía a una de las máximas figuras de la historia del tenis, un Djokovic de 39 años, ex número uno del mundo y actualmente ubicado en el quinto lugar del escalafón ATP.
Un comienzo favorable para Djokovic
El serbio comenzó el encuentro con la autoridad esperada. Djokovic se quedó con el primer set por 6-2 y parecía encaminar el partido ante un rival que afrontaba por primera vez un duelo frente a una de las grandes leyendas del circuito.
Sin embargo, Tirante no perdió la concentración. El argentino logró cambiar el desarrollo del partido y encontró respuestas para sostener sus turnos de servicio y presionar a Djokovic en los momentos decisivos.
En el segundo parcial consiguió imponerse por 6-4 y llevó la definición al tercer set. Allí mantuvo la intensidad y volvió a quedarse con el parcial por 6-4 para completar una remontada inolvidable.
El desarrollo también estuvo condicionado por las altas temperaturas y la humedad en Cincinnati. Djokovic solicitó atención médica durante el segundo set y evidenció dificultades físicas a lo largo del encuentro.
La victoria más importante de su carrera
El triunfo representa un salto enorme para Tirante. El argentino nunca había disputado una final ni conquistado un título en el circuito principal, aunque cuenta con seis trofeos Challenger. Además, a finales de 2019 llegó al número uno del ranking mundial junior después de consagrarse en el tradicional Orange Bowl.
La victoria ante Djokovic también significó su cuarto triunfo frente a un jugador del top 10. Antes había logrado imponerse ante rivales como Andrey Rublev y Taylor Fritz.
Para Djokovic, en tanto, significó una eliminación inesperada en su regreso a Cincinnati. El serbio había ganado tres veces el torneo y no perdía allí desde 2019.
Tirante va por más
Con la clasificación a la tercera ronda, Tirante tendrá ahora otro desafío frente al español Martín Landaluce, quien también avanzó tras superar al italiano Matteo Arnaldi.
El argentino llegará a ese encuentro con la confianza de haber conseguido la victoria más importante de su trayectoria y de haber dejado en el camino a uno de los máximos referentes de la historia del tenis mundial.
El triunfo ante Djokovic no solo le permite continuar en uno de los torneos más importantes del calendario: también marca un antes y un después en la carrera de un tenista argentino que, en Cincinnati, consiguió el golpe más grande de su carrera.