#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Primer argentino en cinco años

Etcheverry venció a Navone y cortó una larga espera nacional en el US Open

El platense ganó por 6-4, 6-4 y 6-3 y avanzó por primera vez a los octavos de final en Nueva York. Su próximo rival saldrá del cruce entre Michelsen y Mérida.

Tomás Etcheverry alcanzó por primera vez los octavos de final del US Open.Tomás Etcheverry alcanzó por primera vez los octavos de final del US Open.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Tomás Etcheverry derrotó a Mariano Navone por 6-4, 6-4 y 6-3 en el duelo argentino de la tercera ronda del US Open y obtuvo por primera vez la clasificación a los octavos de final del Grand Slam estadounidense.

El platense resolvió en tres sets un encuentro equilibrado y se convirtió en el primer representante nacional que alcanza esta instancia en Nueva York desde Diego Schwartzman, quien lo consiguió en la edición de 2021.

El camino hacia los octavos

Etcheverry mantuvo el control en los momentos decisivos de cada parcial y completó la victoria sin ceder sets. El partido fue el primer enfrentamiento entre ambos dentro del circuito principal de la ATP.

Tennis - U.S. Open - Flushing Meadows, New York, United States - August 30, 2026 Argentina's Mariano Navone celebrates winning his first round match against Serbia's Novak Djokovic REUTERS/Jeenah MoonMariano Navone completó su mejor campaña en Nueva York tras vencer a Novak Djokovic y Matteo Berrettini. Foto: Reuters

Sus dos antecedentes se habían registrado en categorías menores. Se enfrentaron en un torneo Future disputado en Buenos Aires y en el Challenger de Montevideo de 2022.

En la próxima ronda, Etcheverry jugará contra el ganador del encuentro entre el estadounidense Alex Michelsen y el español Daniel Mérida.

La campaña de los argentinos

El platense había comenzado su participación con una victoria frente al checo Vit Kopriva. En la segunda ronda eliminó al británico Jaco Fearnley para acceder por primera vez a la tercera fase del US Open.

Navone cerró la mejor actuación de su carrera en Nueva York. El tenista de 9 de Julio debutó con un triunfo ante Novak Djokovic y posteriormente superó al italiano Matteo Berrettini.

El bonaerense también integra el equipo argentino de Copa Davis que enfrentará a Turquía el 19 y 20 de septiembre en Neuquén.

Cerúndolo busca sumarse

Francisco Cerúndolo es el otro argentino con posibilidades de alcanzar los octavos de final. El número uno nacional enfrentará al estadounidense Taylor Fritz, noveno preclasificado y finalista del US Open en 2024.

Cerúndolo llegó a la tercera ronda después de superar al alemán Jan-Lennard Struff en cinco sets, con parciales de 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Tenis
Tomás Etcheverry
Francisco Cerúndolo
US Open
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro