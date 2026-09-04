Tomás Etcheverry derrotó a Mariano Navone por 6-4, 6-4 y 6-3 en el duelo argentino de la tercera ronda del US Open y obtuvo por primera vez la clasificación a los octavos de final del Grand Slam estadounidense.
Etcheverry venció a Navone y cortó una larga espera nacional en el US Open
El platense ganó por 6-4, 6-4 y 6-3 y avanzó por primera vez a los octavos de final en Nueva York. Su próximo rival saldrá del cruce entre Michelsen y Mérida.
El platense resolvió en tres sets un encuentro equilibrado y se convirtió en el primer representante nacional que alcanza esta instancia en Nueva York desde Diego Schwartzman, quien lo consiguió en la edición de 2021.
El camino hacia los octavos
Etcheverry mantuvo el control en los momentos decisivos de cada parcial y completó la victoria sin ceder sets. El partido fue el primer enfrentamiento entre ambos dentro del circuito principal de la ATP.
Sus dos antecedentes se habían registrado en categorías menores. Se enfrentaron en un torneo Future disputado en Buenos Aires y en el Challenger de Montevideo de 2022.
En la próxima ronda, Etcheverry jugará contra el ganador del encuentro entre el estadounidense Alex Michelsen y el español Daniel Mérida.
La campaña de los argentinos
El platense había comenzado su participación con una victoria frente al checo Vit Kopriva. En la segunda ronda eliminó al británico Jaco Fearnley para acceder por primera vez a la tercera fase del US Open.
Navone cerró la mejor actuación de su carrera en Nueva York. El tenista de 9 de Julio debutó con un triunfo ante Novak Djokovic y posteriormente superó al italiano Matteo Berrettini.
El bonaerense también integra el equipo argentino de Copa Davis que enfrentará a Turquía el 19 y 20 de septiembre en Neuquén.
Cerúndolo busca sumarse
Francisco Cerúndolo es el otro argentino con posibilidades de alcanzar los octavos de final. El número uno nacional enfrentará al estadounidense Taylor Fritz, noveno preclasificado y finalista del US Open en 2024.
Cerúndolo llegó a la tercera ronda después de superar al alemán Jan-Lennard Struff en cinco sets, con parciales de 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3.