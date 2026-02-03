Mercado y finanzas

Derrumbe de acciones argentinas en Wall Street: caen hasta 32% y el riesgo país supera los 500 puntos

En el mercado local, el índice S&P Merval no sostuvo el impulso inicial y cerró con una baja del 1,3% en pesos, en una rueda con mayoría de papeles en terreno negativo y bajas destacadas en acciones del panel líder.