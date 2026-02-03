Derrumbe de acciones argentinas en Wall Street: caen hasta 32% y el riesgo país supera los 500 puntos

Las acciones de empresas argentinas registraron este martes una jornada negativa en Wall Street, con desplomes que llegaron hasta el 32%. En paralelo, los bonos soberanos operaron en rojo y el riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos.
En el mercado local, el índice S&P Merval no sostuvo el impulso inicial y cerró con una baja del 1,3% en pesos, en una rueda con mayoría de papeles en terreno negativo y bajas destacadas en acciones del panel líder.
ADRs en rojo y foco en Bioceres y Globant
Entre los ADR, Bioceres Crop Solutions tocó mínimos y quedó entre las mayores caídas, en un contexto de incertidumbre por novedades societarias y financieras vinculadas a activos del grupo en Estados Unidos. También retrocedió Globant, con una caída de dos dígitos en Nueva York.
En el resto del panel de ADRs se observaron bajas generalizadas. También se reportaron retrocesos en Edenor, dentro de una rueda marcada por ventas en acciones argentinas listadas en el exterior.
Bonos y riesgo país arriba de 500
En renta fija, los bonos soberanos mostraron bajas generalizadas. Ese movimiento empujó el índice de riesgo país nuevamente a la zona de los 500 puntos básicos, con los tramos largos operando con variaciones marginales y mayor debilidad en bonos bajo legislación local.
El escenario se dio luego de declaraciones del ministro Luis Caputo sobre la falta de intención de volver al mercado internacional de deuda en el corto plazo, y de referencias del presidente Javier Milei a la estrategia oficial para administrar pasivos y activos del Estado.
Vista, posible venta de un accionista y operación en mercado
En el sector petrolero, Vista Energy cayó en Wall Street en un contexto de versiones sobre una eventual salida de Abu Dhabi Investment Council como accionista. La colocación se analizaría mediante Goldman Sachs e incluiría un bloque de más de 10 millones de acciones.
Según lo informado, el rango de precios de colocación implicaría un descuento respecto de la cotización previa. El mercado siguió de cerca el impacto potencial de ese movimiento en la dinámica de oferta y demanda del papel.
El cierre de la rueda consolidó una tendencia negativa en acciones y bonos argentinos, con seguimiento del mercado sobre las próximas señales de política financiera y el desempeño de los activos en las próximas jornadas.