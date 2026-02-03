Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 3 de febrero

El dólar cerró la jornada con movimientos dispares en las pizarras bancarias, mientras el blue se mantuvo estable y el MEP terminó en alza, con el foco puesto en la dinámica del segmento financiero.
En Banco Santa Fe, la divisa finalizó en $1.429 para la compra y $1.475 para la venta, sin cambios porcentuales. Banco Entre Ríos cerró en $1.410 y $1.460, también sin variación en el día.
En Banco Nación, el cierre marcó $1.415 y $1.465, con una baja de 0,34%. Banco Provincia de Buenos Aires terminó en $1.420 y $1.470, sin cambios, y BBVA repitió esos valores pero con caída de 0,34%.
Bica concluyó en $1.421 para la compra y $1.479 para la venta, con suba de 0,27%. ICBC fue la entidad con el movimiento más fuerte: cerró en $1.435 y $1.485, con alza de 1,37%.
El MEP terminó arriba, con una rueda que sostuvo la tendencia alcista del tramo final. Cerró en $1.456,43 para la compra y $1.457,08 para la venta, con una variación de 0,28% y spread de $0,65.
El blue se mantuvo estable al cierre, sin cambios porcentuales en la jornada. Cotizó a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con un spread de $20.