Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 3 de febrero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y bajas, el blue se mantuvo y el MEP subió durante la jornada de este martes 3 de febrero.

En bancos, la jornada mostró movimientos mixtos según cada entidad.
El dólar cerró la jornada con movimientos dispares en las pizarras bancarias, mientras el blue se mantuvo estable y el MEP terminó en alza, con el foco puesto en la dinámica del segmento financiero.

Así cerró el dólar

En Banco Santa Fe, la divisa finalizó en $1.429 para la compra y $1.475 para la venta, sin cambios porcentuales. Banco Entre Ríos cerró en $1.410 y $1.460, también sin variación en el día.

En Banco Nación, el cierre marcó $1.415 y $1.465, con una baja de 0,34%. Banco Provincia de Buenos Aires terminó en $1.420 y $1.470, sin cambios, y BBVA repitió esos valores pero con caída de 0,34%.

Bica concluyó en $1.421 para la compra y $1.479 para la venta, con suba de 0,27%. ICBC fue la entidad con el movimiento más fuerte: cerró en $1.435 y $1.485, con alza de 1,37%.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El MEP terminó en alza y cerró en $1.457,08 para la venta.

Dólar MEP

El MEP terminó arriba, con una rueda que sostuvo la tendencia alcista del tramo final. Cerró en $1.456,43 para la compra y $1.457,08 para la venta, con una variación de 0,28% y spread de $0,65.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar blue cerró estable: $1.430 compra y $1.450 venta.

Dólar blue

El blue se mantuvo estable al cierre, sin cambios porcentuales en la jornada. Cotizó a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con un spread de $20.

Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

