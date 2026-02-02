#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 2 de febrero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo leves subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este lunes.

En bancos, las cotizaciones cerraron con subas leves y mucha estabilidad.En bancos, las cotizaciones cerraron con subas leves y mucha estabilidad.
Seguinos en
Por: 

El dólar cerró con movimientos dispares entre el circuito informal, el financiero y las pizarras bancarias, en una rueda donde la mayoría de las entidades mostró cambios acotados y sin saltos bruscos.

Así cerró el dólar

En el segmento minorista, Banco Santa Fe terminó con compra de $ 1.429,00 y venta de $ 1.475,00, mientras que Banco Entre Ríos cerró en $ 1.410,00 y $ 1.460,00, respectivamente.

Banco Nación finalizó con compra de $ 1.420,00 y venta de $ 1.470,00. En tanto, el Banco Provincia de Buenos Aires cerró también en $ 1.420,00 para la compra y $ 1.470,00 para la venta.

En el resto de las cotizaciones relevadas, Bica concluyó la rueda en $ 1.418,00 y $ 1.475,00, mientras que ICBC cerró con compra de $ 1.405,00 y venta de $ 1.465,00.

Los especialistas hablan de un traslado "parcial" del precio del dólar a los valores analizados.El dólar MEP terminó en alza y volvió a ser referencia del mercado financiero.

Dólar MEP

El dólar MEP terminó con una suba diaria y cerró con compra de $ 1.455,43 y venta de $ 1.455,83. Es una referencia clave para quienes operan vía mercado de bonos y suele moverse con sensibilidad ante la demanda financiera.

Más de 100 pesos la baja del precio del dólar oficial entre el viernes y este martes.El dólar blue cerró a la baja este lunes en el mercado informal.

Dólar blue

En el mercado informal, el dólar blue cerró a la baja y finalizó con compra de $ 1.430,00 y venta de $ 1.450,00. La caída del día lo volvió a ubicar por debajo de otras referencias, con una brecha que se ajustó respecto de jornadas previas.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios
Banco Nación
Banco Central

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro