Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 2 de febrero

El dólar cerró con movimientos dispares entre el circuito informal, el financiero y las pizarras bancarias, en una rueda donde la mayoría de las entidades mostró cambios acotados y sin saltos bruscos.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo leves subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este lunes.
El dólar cerró con movimientos dispares entre el circuito informal, el financiero y las pizarras bancarias, en una rueda donde la mayoría de las entidades mostró cambios acotados y sin saltos bruscos.
En el segmento minorista, Banco Santa Fe terminó con compra de $ 1.429,00 y venta de $ 1.475,00, mientras que Banco Entre Ríos cerró en $ 1.410,00 y $ 1.460,00, respectivamente.
Banco Nación finalizó con compra de $ 1.420,00 y venta de $ 1.470,00. En tanto, el Banco Provincia de Buenos Aires cerró también en $ 1.420,00 para la compra y $ 1.470,00 para la venta.
En el resto de las cotizaciones relevadas, Bica concluyó la rueda en $ 1.418,00 y $ 1.475,00, mientras que ICBC cerró con compra de $ 1.405,00 y venta de $ 1.465,00.
El dólar MEP terminó con una suba diaria y cerró con compra de $ 1.455,43 y venta de $ 1.455,83. Es una referencia clave para quienes operan vía mercado de bonos y suele moverse con sensibilidad ante la demanda financiera.
En el mercado informal, el dólar blue cerró a la baja y finalizó con compra de $ 1.430,00 y venta de $ 1.450,00. La caída del día lo volvió a ubicar por debajo de otras referencias, con una brecha que se ajustó respecto de jornadas previas.