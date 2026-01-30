Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 30 de enero

El dólar tuvo una rueda con movimientos dispares: en la plaza bancaria predominó la estabilidad, con ajustes puntuales, mientras que el blue retrocedió y el MEP cerró en alza al final del día.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas puntuales, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este viernes.
En Banco Santa Fe la cotización quedó en $1.420 para la compra y $1.475 para la venta, con una variación de -0,34% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, en tanto, finalizó en $1.410 y $1.460, sin cambios y con spread de $50.
Banco Nación cerró en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, sin variación y con spread de $50. En la misma zona de precios, BBVA y Banco Provincia de Buenos Aires terminaron en $1.420 y $1.470, sin cambios, con spread de $50.
Banco Hipotecario concluyó la jornada en $1.420 (compra) y $1.470 (venta), sin variación y con spread de $50. ICBC finalizó en $1.405 y $1.465, sin cambios, con spread de $60. Bica quedó en $1.418 y $1.475, estable, con spread de $57.
El dólar MEP terminó en terreno positivo: marcó $1.458,92 para la compra y $1.459,33 para la venta, con una suba de 0,46%. El spread fue de $0,41, en un cierre con brecha mínima entre puntas.
En el mercado informal, el dólar blue cerró en $1.450 para la compra y $1.470 para la venta. La variación fue de -0,34% y el spread quedó en $20, con un retroceso de $5 respecto de la referencia previa.