Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 29 de enero

El dólar terminó el día con movimientos dispares entre las principales referencias. En las pizarras bancarias se registraron ajustes al alza, mientras que el informal retrocedió. En tanto, el financiero operó con una mejora leve en relación a la rueda previa.
Así cerró el dólar
En el detalle por entidades, Banco Santa Fe finalizó con $1.420 para la compra y $1.480 para la venta, mientras que Banco Entre Ríos cerró en $1.410 y $1.460.
Banco Nación terminó con $1.420 y $1.470. En el caso del Banco Provincia de Buenos Aires, la cotización fue de $1.420 para la compra y $1.470 para la venta.
Bica cerró con $1.418 y $1.475, e ICBC finalizó en $1.405 para la compra y $1.453 para la venta.
En esta actualización no se registraron datos para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop.
El MEP terminó la rueda con una suba leve frente a la jornada anterior.
Dólar MEP
El MEP se movió con una suba leve en la rueda y cerró con $1.459,90 para la compra y $1.460,47 para la venta, con un spread acotado.
El dólar blue bajó este jueves y cerró por debajo del cierre previo.
Dólar blue
El dólar blue bajó en el mercado informal y finalizó con $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, manteniendo una brecha estable en la jornada.