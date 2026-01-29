#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 29 de enero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este jueves.

En bancos hubo ajustes al alza y spreads dispares según la entidad.En bancos hubo ajustes al alza y spreads dispares según la entidad.
Seguinos en
Por: 

El dólar terminó el día con movimientos dispares entre las principales referencias. En las pizarras bancarias se registraron ajustes al alza, mientras que el informal retrocedió. En tanto, el financiero operó con una mejora leve en relación a la rueda previa.

Así cerró el dólar

En el detalle por entidades, Banco Santa Fe finalizó con $1.420 para la compra y $1.480 para la venta, mientras que Banco Entre Ríos cerró en $1.410 y $1.460.

Banco Nación terminó con $1.420 y $1.470. En el caso del Banco Provincia de Buenos Aires, la cotización fue de $1.420 para la compra y $1.470 para la venta.

Bica cerró con $1.418 y $1.475, e ICBC finalizó en $1.405 para la compra y $1.453 para la venta.

En esta actualización no se registraron datos para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop.

dOLARES DOLAR DOLLAREl MEP terminó la rueda con una suba leve frente a la jornada anterior.

Dólar MEP

El MEP se movió con una suba leve en la rueda y cerró con $1.459,90 para la compra y $1.460,47 para la venta, con un spread acotado.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLARS. Foto: GentilezaEl dólar blue bajó este jueves y cerró por debajo del cierre previo.

Dólar blue

El dólar blue bajó en el mercado informal y finalizó con $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, manteniendo una brecha estable en la jornada.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro