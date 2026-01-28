Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 28 de enero

El dólar cerró con mayoría de pizarras estables y subas puntuales en algunas entidades, mientras el blueterminó en baja y el MEP cerró al alza. En el cierre se mantuvieron diferencias entre bancos, tanto por precios como por spreads, con algunas ventas por encima del promedio del panel.
Así cerró el dólar
En BBVA, Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, la cotización finalizó en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, sin cambios y con spread de $50.
En Banco Entre Ríos, el dólar cerró en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, estable y con spread de $50. ICBC finalizó en $1.405/$1.460, sin variación y con spread de $55.
Banco Bica terminó en $1.413 para la compra y $1.470 para la venta, sin cambios y con spread de $57. Banco Hipotecario cerró en $1.420/$1.470, con suba de 0,34% y spread de $50.
Banco Santa Fe marcó $1.420 para la compra y $1.475 para la venta, con una suba de 0,34% y spread de $55.
El MEP subió 0,27% y cerró en $1.461,95 para la venta. Crédito: Reuters
Dólar MEP
El dólar MEP cerró en $1.461,31 para la compra y $1.461,95 para la venta, con una suba de 0,27% y spread de $0,64. En el cierre quedó por debajo del blue y cerca de las pizarras bancarias que operaron en la zona de $1.460.
El blue bajó a $1.485 para la venta y mantuvo un spread de $20.
Dólar blue
El dólar blue terminó en $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, con una baja de 0,34% y spread de $20. Pese al retroceso, se mantuvo por encima del MEP al cierre de la jornada.