El dólar cerró este viernes 10 de abril de 2026 con mínimas variaciones a la baja tanto a nivel general en los bancos argentinos como en cotizaciones blue y MEP.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 10 de abril
La divisa mantuvo la leve tendencia bajista registrada durante la semana, tanto en los valores mostrados por los distintos bancos de la Argentina como en en el blue y el MEP.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, con una variación del 0,71%, sosteniendo un spread de $50. En el Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.345 y $1.395, con una baja del 0,71% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar se sostuvo en $1.350 para la compra y $1.4100 para la venta, con variaciones del 0,7% y spread de $50. En ICBC, cerró la jornada en $1.345 y $1.400, con variación y sosteniendo un spread de $55.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, con un spread en $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.
Dólar MEP
El MEP cerró con una caída de 0,50%: $1.414,36 para la compra y $1.414,97 para la venta. El spread se amplió a $0,61.
Dólar blue
El dólar blue se sostuvo en 0,36% y terminó en $1.365 para la compra y $1.385 para la venta. El spread se ubicó en $20.