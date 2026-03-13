Así cerró el dólar en los bancos de Argentina, este viernes 13 de marzo de 2026

El dólar cerró este viernes 13 de marzo de 2026 a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, según la cotización oficial que a diario informa el Banco Nación. Es decir, terminó la jornada sin cambios.
La moneda estadounidense abrió la jornada en $1.415 y la cerró en $1.410. En tanto el MEP se vendía a $1.414. Por su parte, el "blue" se comercializaba en $ 1.410.
El dólar cerró este viernes 13 de marzo de 2026 a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, según la cotización oficial que a diario informa el Banco Nación. Es decir, terminó la jornada sin cambios.
Por su parte, el MEP se vendía a $1.414 y la versión informal, popularmente conocida como "blue", se comercializaba en torno a los $1.410.
Banco Macro: $1.370 para la compra; $1.415 para la venta.
Banco Santa Fe: $ 1.375 para la compra; $ 1.425 para la venta.
Banco Provincia (Bs.As.): $ 1.365 para la compra; $ 1.415 para la venta.
Banco Bica: $ 1.364 para la compra; $ 1.419 para la venta.
Banco Hipotecario: $ 1.370 para la compra; $ 1.410 para la venta.
Banco BBVA: $ 1.370 para la compra; $ 1.420 para la venta.
La inflación de febrero fue de 2,9 por ciento y 5,9% en el primer bimestre, según informó este jueves el Indec.
De esta forma, el IPC no retrocede desde hace nueve meses.
En cuanto a la variación interanual, fue de 33,1 por ciento, según el relevamiento del organismo.
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.
La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%).
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados, a excepción de Patagonia, donde la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).
A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) tuvieron el mayor incremento, seguidos de IPC núcleo (3,1%) y Estacionales (-1,3%).