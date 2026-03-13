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Así cerró el dólar en los bancos de Argentina, este viernes 13 de marzo de 2026

La moneda estadounidense abrió la jornada en $1.415 y la cerró en $1.410. En tanto el MEP se vendía a $1.414. Por su parte, el "blue" se comercializaba en $ 1.410.

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El dólar cerró este viernes 13 de marzo de 2026 a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, según la cotización oficial que a diario informa el Banco Nación. Es decir, terminó la jornada sin cambios.

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Por su parte, el MEP se vendía a $1.414 y la versión informal, popularmente conocida como "blue", se comercializaba en torno a los $1.410.

En los bancos

Banco Macro: $1.370 para la compra; $1.415 para la venta.

Banco Santa Fe: $ 1.375 para la compra; $ 1.425 para la venta.

El dólar este miércolesImagen ilustrativa.

Banco Provincia (Bs.As.): $ 1.365 para la compra; $ 1.415 para la venta.

Banco Bica: $ 1.364 para la compra; $ 1.419 para la venta.

Banco Hipotecario: $ 1.370 para la compra; $ 1.410 para la venta.

Banco BBVA: $ 1.370 para la compra; $ 1.420 para la venta.

Qué dejó la inflación

La inflación de febrero fue de 2,9 por ciento y 5,9% en el primer bimestre, según informó este jueves el Indec.

De esta forma, el IPC no retrocede desde hace nueve meses.

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En cuanto a la variación interanual, fue de 33,1 por ciento, según el relevamiento del organismo.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros

combustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.

La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%).

Para la mayoría de la gente, hay inflación cuando ve que suben los precios en las góndolas del supermercado.Para la mayoría de la gente, hay inflación cuando ve que suben los precios en las góndolas del supermercado.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados, a excepción de Patagonia, donde la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) tuvieron el mayor incremento, seguidos de IPC núcleo (3,1%) y Estacionales (-1,3%).

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