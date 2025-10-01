Bitcoin hoy: la cotización este miércoles 1 de octubre, minuto a minuto

Bitcoin (BTC) cotiza en la mañana de este miércoles 1 de octubre, a US$116.908,61 según el portal Live Coin Watch.
La criptomoneda cotiza a US$116.908,61.
Bitcoin (BTC) cotiza en la mañana de este miércoles 1 de octubre, a US$116.908,61 según el portal Live Coin Watch.
Este precio subió 2,86% respecto de su valor hace 24 horas y un 3,13% en comparación con el mismo día de la semana pasada.
El dominio actual del token (capitalización de mercado) es US$2.322.742.591.087.
Bitcoin es la criptomoneda (moneda virtual) más importante de la actualidad. Cada vez más aceptada en todo el mundo, se puede usar para comprar productos y servicios.
Cada bitcoin es como un archivo que se almacena en una "billetera digital", ya sea en el teléfono celular, en una computadora o en una tablet. Las personas y empresas pueden realizar transferencias de bitcoins o una parte de un bitcoin entre diferentes billeteras digitales.
Cada una de estas transacciones quedan registradas en una lista pública llamada blockchain. De esta forma, se puede conocer la historia de un bitcoin, con el fin de evitar robos, copias falsas o deshacer transacciones.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.