#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy miércoles 1 de octubre en Argentina

En medio de la volatilidad reciente de la moneda estadounidense, el mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este martes.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic
 12:14
 / 
Por: 

Este martes cerró con variaciones en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue subió. En el Nación bajó a $1.400 para la venta y $1.350 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 1 de octubre.

Minuto a minuto

Miércoles 01.10

10:04 A cuánto abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.425 y $ 1.445 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.494 y el Contado con Liquidación en $ 1.541.

Miércoles 01.10

09:19 Los agroexportadores liquidaron en septiembre 7.107 millones de dólares

Las empresas que forman parte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) liquidaron en el mes de septiembre la suma de U$S 7.107 millones de dólares, lo que representa un 187% mayor en relación al mismo mes del año 2024 y un 291% más que en agosto de 2025, con un acumulado anual que comparado al 2024 tiene un incremento entre enero a septiembre del 35%.

La liquidación extraordinaria de divisas de setiembre es consecuencia de la decisión del gobierno nacional de aplicar retenciones cero al sector hasta el 31 de octubre o un tope de U$S 7.000 millones, ocurrió esto último en tres días, decisión que levantó severas críticas entre los productores que quedaron afuera de esta reducción de los derechos de exportación.

Miércoles 01.10

09:11 La cotización del dólar en los bancos al cierre del martes

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro