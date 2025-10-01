En vivo: así cotiza el dólar hoy miércoles 1 de octubre en Argentina

Este martes cerró con variaciones en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue subió. En el Nación bajó a $1.400 para la venta y $1.350 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 1 de octubre.
En medio de la volatilidad reciente de la moneda estadounidense, el mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este martes.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.425 y $ 1.445 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.494 y el Contado con Liquidación en $ 1.541.
Las empresas que forman parte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) liquidaron en el mes de septiembre la suma de U$S 7.107 millones de dólares, lo que representa un 187% mayor en relación al mismo mes del año 2024 y un 291% más que en agosto de 2025, con un acumulado anual que comparado al 2024 tiene un incremento entre enero a septiembre del 35%.
La liquidación extraordinaria de divisas de setiembre es consecuencia de la decisión del gobierno nacional de aplicar retenciones cero al sector hasta el 31 de octubre o un tope de U$S 7.000 millones, ocurrió esto último en tres días, decisión que levantó severas críticas entre los productores que quedaron afuera de esta reducción de los derechos de exportación.
