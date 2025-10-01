En vivo: así cotiza el dólar hoy miércoles 1 de octubre en Argentina

Las empresas que forman parte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) liquidaron en el mes de septiembre la suma de U$S 7.107 millones de dólares, lo que representa un 187% mayor en relación al mismo mes del año 2024 y un 291% más que en agosto de 2025, con un acumulado anual que comparado al 2024 tiene un incremento entre enero a septiembre del 35%.