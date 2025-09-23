“Un paso en la dirección correcta”: las Bolsas de Cereales y de Comercio, ante la eliminación de los DEX

Las Bolsas de Cereales y de Comercio del país manifestaron a través de un comunicado que “valoran como un paso en la dirección correcta el dictado del Decreto 682/25 respecto de la baja a cero de los DEX a cereales y oleaginosas hasta el 31 de octubre”.
“La eliminación de un impuesto distorsivo como las llamadas "retenciones" es el mejor camino para liberar el potencial productivo de la agroindustria argentina y que con ello se cree empleo, desarrollo y se produzca el ingreso genuino de divisas que necesita la economía”, añade el texto.
“No obstante, abogamos para que ni bien la situación económica lo permita se tienda a reducciones de DEX permanentes que ofrezcan un horizonte de previsibilidad a largo plazo”, concluye el documento, que lleva la firma de las bolsas de Santa Fe, Rosario, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires y Bahía Blanca.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.