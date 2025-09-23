#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Comunicado

“Un paso en la dirección correcta”: las Bolsas de Cereales y de Comercio, ante la eliminación de los DEX

Las instituciones del sector respaldaron la “eliminación de un impuesto distorsivo como las llamadas "retenciones" es el mejor camino para liberar el potencial productivo de la agroindustria argentina”.

Para las bolsas, eliminaciones "permanentes" ofrecerían "un horizonte de previsibilidad a largo plazo”.
 2:00
Por: 

Las Bolsas de Cereales y de Comercio del país manifestaron a través de un comunicado que “valoran como un paso en la dirección correcta el dictado del Decreto 682/25 respecto de la baja a cero de los DEX a cereales y oleaginosas hasta el 31 de octubre”.

ComunicadoBolsas 22-09-25

“La eliminación de un impuesto distorsivo como las llamadas "retenciones" es el mejor camino para liberar el potencial productivo de la agroindustria argentina y que con ello se cree empleo, desarrollo y se produzca el ingreso genuino de divisas que necesita la economía”, añade el texto.

“No obstante, abogamos para que ni bien la situación económica lo permita se tienda a reducciones de DEX permanentes que ofrezcan un horizonte de previsibilidad a largo plazo”, concluye el documento, que lleva la firma de las bolsas de Santa Fe, Rosario, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires y Bahía Blanca.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Bolsa de Comercio
Santa Fe Ciudad
Rosario
Decreto
Chaco
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro