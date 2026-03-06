Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 6 de marzo

El dólar cerró con mayoría de subas: en bancos varias pizarras ajustaron al alza, mientras que el blue y el MEP terminaron con subas.
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, con suba de 0,70% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, quedó en $1.375 y $1.425, con baja de 0,70% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.395 para la compra y $1.450 para la venta, con alza de 1,05% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.395 y $1.450, con suba de 1,05% y spread de $55.
En Banco Entre Ríos, el cierre fue de $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Bica, finalizó en $1.383 y $1.440, con alza de 0,35% y spread de $57.
El MEP cerró en alza de 0,96%: $1.437,86 para la compra y $1.438,43 para la venta. El spread fue de $0,57, con subas de $13,09 y $13,70 en cada punta frente al registro previo.
El dólar blue subió 1,07% y terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un incremento de $15 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.