#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 6 de marzo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este viernes.

En bancos hubo subas: Santa Fe e ICBC cerraron en $1.450 para la venta. En bancos hubo subas: Santa Fe e ICBC cerraron en $1.450 para la venta.
Seguinos en
Por: 

El dólar cerró con mayoría de subas: en bancos varias pizarras ajustaron al alza, mientras que el blue y el MEP terminaron con subas.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, con suba de 0,70% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, quedó en $1.375 y $1.425, con baja de 0,70% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.395 para la compra y $1.450 para la venta, con alza de 1,05% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.395 y $1.450, con suba de 1,05% y spread de $55.

En Banco Entre Ríos, el cierre fue de $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Bica, finalizó en $1.383 y $1.440, con alza de 0,35% y spread de $57.

El MEP avanzó 0,96% y finalizó en $1.438,43, con spread de $0,57.El MEP avanzó 0,96% y finalizó en $1.438,43, con spread de $0,57.

Dólar MEP

El MEP cerró en alza de 0,96%: $1.437,86 para la compra y $1.438,43 para la venta. El spread fue de $0,57, con subas de $13,09 y $13,70 en cada punta frente al registro previo.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar blue subió 1,07% y cerró en $1.415, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue subió 1,07% y terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un incremento de $15 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro