Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 5 de marzo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas puntuales, el blue y el MEP bajaron durante la jornada de este jueves.

En bancos hubo movimientos mixtos: Nación subió y Provincia BA bajó. En bancos hubo movimientos mixtos: Nación subió y Provincia BA bajó.
El dólar cerró con movimientos dispares: en bancos se vieron subas puntuales y otras pizarras sin cambios, mientras que el blue y el MEP terminaron con bajas.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa finalizó en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba de 0,35% y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires cerró en $1.375 y $1.425, con caída de 0,70% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.380 para la compra y $1.435 para la venta, con alza de 0,35% y spread de $55. En ICBC, se ubicó en $1.375 y $1.435, con variación de 0,00% y spread de $60.

En Banco Entre Ríos, el cierre fue de $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Bica, finalizó en $1.378 y $1.435, con variación de 0,00% y spread de $57.

El dólar este viernesEl dólar MEP retrocedió 0,93% y finalizó en $1.431,79, con spread de $0,40.

Dólar MEP

El MEP cerró con baja de 0,93%: $1.431,39 para la compra y $1.431,79 para la venta. El spread fue de $0,40, con retrocesos en ambas puntas frente al registro previo.

Imágen ilustrativaEl dólar blue bajó 1,41% y cerró en $1.395, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue bajó 1,41% y terminó en $1.375 para la compra y $1.395 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $20 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

