Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 4 de marzo

El dólar cerró con mayoría de bajas en bancos y una rueda negativa en los segmentos paralelos: el blue y el MEP se sumaron a la tendencia bajista.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este miércoles.
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, con una baja de 0,70% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.375 y $1.425, también con -0,70% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, con caída de 1,04% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.375 y $1.435, con baja de 1,03% y spread de $60.
En Banco Entre Ríos, el cierre fue de $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, sin variación porcentual y spread de $50. En Banco Bica, finalizó en $1.378 y $1.435, con baja de 0,69% y spread de $57.
El MEP cerró con una baja de 0,12%: $1.423,54 para la compra y $1.424,17 para la venta. El spread fue de $0,63, con retrocesos de $2,43 y $1,77 en cada punta respecto del registro previo.
El dólar blue bajó 0,70% y finalizó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $10 en ambas puntas frente a la referencia anterior.