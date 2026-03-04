En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 4 de marzo, en Argentina

El dólar cerró con mayoría de subas en bancos, mientras el blue quedó estable y el MEP avanzó. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1380 para la compra, $1430 para la venta.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue se mantuvo sin cambios y el MEP subió durante la jornada del martes.
