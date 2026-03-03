#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 3 de marzo, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas puntuales, el blue bajó y el MEP también retrocedió levemente durante la jornada del lunes.

El dólar cerró con movimientos moderados: en bancos hubo bajas puntuales y varias pizarras se mantuvieron sin cambios, mientras que el blue y el MEP retrocedieron. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1370 para la compra, $1420 para la venta.


Martes 03.03

11:42 Cambios en el Oficial, Blue y Mayorista

El dólar Oficial subió y se ubica en 1.375,00 para la compra y 1.425,00 para la venta

El dólar Blue subió y se ubica en 1.405,00 para la compra y 1.425,00 para la venta

El dólar Mayorista subió y se ubica en 1.391,00 para la compra y 1.400,00 para la venta

Martes 03.03

11:14 A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL

Dólar MEP: Compra: $ 1.426,41 Venta:$ 1.427,21

Dólar CCL: Compra: $ 1.471,98 Venta:$ 1.472,44

Martes 03.03

10:23 La cotización del dólar en cada banco

Martes 03.03

09:23 El valor del dólar al cierre del lunes

