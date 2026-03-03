En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 3 de marzo, en Argentina

El dólar cerró con movimientos moderados: en bancos hubo bajas puntuales y varias pizarras se mantuvieron sin cambios, mientras que el blue y el MEP retrocedieron. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1370 para la compra, $1420 para la venta.
Martes 03.03
11:42 Cambios en el Oficial, Blue y Mayorista
El dólar Oficial subió y se ubica en 1.375,00 para la compra y 1.425,00 para la venta
El dólar Blue subió y se ubica en 1.405,00 para la compra y 1.425,00 para la venta
El dólar Mayorista subió y se ubica en 1.391,00 para la compra y 1.400,00 para la venta
Martes 03.03
11:14 A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL
Dólar MEP: Compra: $ 1.426,41 Venta:$ 1.427,21
Dólar CCL: Compra: $ 1.471,98 Venta:$ 1.472,44
Martes 03.03
10:23 La cotización del dólar en cada banco
Martes 03.03
09:23 El valor del dólar al cierre del lunes