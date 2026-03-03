#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 3 de marzo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue se mantuvo sin cambios y el MEP subió durante la jornada de este martes.

En bancos hubo subas: Santa Fe cerró en $1.445 y Nación en $1.430.
El dólar cerró con mayoría de subas en bancos, mientras el blue quedó estable y el MEP avanzó.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, con una suba de 1,06% y spread de $50. BBVA Banco Francés también terminó en $1.385 y $1.435, con alza de 1,06% y spread de $50.

En Banco Provincia de Buenos Aires, el dólar finalizó en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, con una suba de 1,06% y spread de $50. En Banco Hipotecario repitió valores: $1.385 y $1.435, con alza de 1,06% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, cerró en $1.390 para la compra y $1.445 para la venta, con un avance de 1,76% y spread de $55. En ICBC, finalizó en $1.395 y $1.450, con suba de 1,05% y spread de $55.

En Banco Entre Ríos, la cotización quedó en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Bica, se ubicó en $1.388 y $1.445, con alza de 0,70% y spread de $57.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLARS. Foto: GentilezaEl dólar MEP subió 0,45% y cerró en $1.437,35, con spread de $0,81.

Dólar MEP

El MEP terminó la rueda en alza de 0,45%: $1.436,54 para la compra y $1.437,35 para la venta. El spread fue de $0,81, con subas de $0,73 y $6,49 en cada punta respecto del registro previo.

FILE PHOTO: A woman counts U.S. dollar bills at her home in Buenos Aires, Argentina August 28, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci/File PhotoEl dólar blue terminó estable en $1.420, con spread de $20 y sin variación diaria.

Dólar blue

El dólar blue cerró estable en 0,00%: $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El spread se mantuvo en $20, sin variaciones en ambas puntas frente a la referencia anterior.

Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

