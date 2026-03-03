Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 3 de marzo

El dólar cerró con mayoría de subas en bancos, mientras el blue quedó estable y el MEP avanzó.
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, con una suba de 1,06% y spread de $50. BBVA Banco Francés también terminó en $1.385 y $1.435, con alza de 1,06% y spread de $50.
En Banco Provincia de Buenos Aires, el dólar finalizó en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, con una suba de 1,06% y spread de $50. En Banco Hipotecario repitió valores: $1.385 y $1.435, con alza de 1,06% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, cerró en $1.390 para la compra y $1.445 para la venta, con un avance de 1,76% y spread de $55. En ICBC, finalizó en $1.395 y $1.450, con suba de 1,05% y spread de $55.
En Banco Entre Ríos, la cotización quedó en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Bica, se ubicó en $1.388 y $1.445, con alza de 0,70% y spread de $57.
El MEP terminó la rueda en alza de 0,45%: $1.436,54 para la compra y $1.437,35 para la venta. El spread fue de $0,81, con subas de $0,73 y $6,49 en cada punta respecto del registro previo.
El dólar blue cerró estable en 0,00%: $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El spread se mantuvo en $20, sin variaciones en ambas puntas frente a la referencia anterior.