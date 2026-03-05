En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 5 de marzo, en Argentina

El dólar cerró con mayoría de bajas en bancos y una rueda negativa en los segmentos paralelos: el blue y el MEP se sumaron a la tendencia bajista.El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1375 para la compra, $1425 para la venta.
