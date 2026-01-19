Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 19 de enero

El dólar inició la semana con movimientos dispares en las pizarras: algunas entidades ajustaron al alza y otras sostuvieron valores. El blue avanzó y el MEP también subió, en una rueda que volvió a moverse bajo el esquema de bandas que mira de cerca el mercado por su rol en la estrategia oficial de acumular reservas.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la cotización cerró en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, con suba diaria y spread de $50. Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos terminaron en el mismo nivel ($1.410/$1.460), también con suba informada y spread de $50.
BBVA se mantuvo en $1.410 comprador y $1.460 vendedor, sin variación diaria informada. Banco Provincia de Buenos Aires cerró en $1.410/$1.460, pero con baja diaria consignada. ICBC finalizó en $1.415 y $1.465, sin cambios y con spread de $50.
Banco Hipotecario quedó más abajo del resto: $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, estable y con spread de $50. Banco Bica sostuvo su pizarra en $1.405/$1.470, con baja informada y spread de $65, el más amplio del panel.
En el relevamiento del cierre no figuraron cotizaciones para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop, por lo que quedaron sin datos en la tabla de la jornada.
El MEP avanzó 0,25% y cerró en $1.468,73 para la venta.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró en $1.467,90 para la compra y $1.468,73 para la venta, con una suba de 0,25% y spread de $0,83. Se ubicó por debajo del blue y por encima de varias pizarras bancarias, en un rango intermedio del mercado.
El blue subió a $1.505 para la venta y $1.485 para la compra, con spread de $20.
Dólar blue
El dólar blue subió y terminó en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una variación de +0,33% y spread de $20. El informal volvió a tomar distancia del MEP y sostuvo un nivel alto frente al promedio bancario.