En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 19 de enero, en Argentina

El viernes 16 de enero el valor del dólar oficial, informado por Banco Nación, cerró en $1.405 para la compra; $1.455 para la venta. De esta manera, se movió en descenso, 25 pesos en el final de la semana. En tanto, la versión MEP del dólar se vendía a $1.481 y el “Blue” se comercializaba a $1.505.
Lunes 19.01
10:09 La cotización del dólar en cada banco
Lunes 19.01
09:09 La cotización del dólar al cierre del viernes
Banco Macro: $1.410 para la compra; $1.465 para la venta.
Banco Santa Fe: $ 1.415 para la compra; $ 1.465 para la venta.
Banco Bica: $ 1.426 para la compra; $ 1.485 para la venta.
Banco Provincia (Bs.As): $ 1.415 para la compra; $ 1.465 para la venta.
BBVA Banco Francés: $ 1.410 para la compra; $ 1.460 para la venta.
Banco Hipotecario: $ 1.410 para la compra; $ 1.460 para la venta.