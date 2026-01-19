En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 19 de enero, en Argentina

La moneda estadounidense finalizó el viernes pasado en $1.405 para la compra; $1.455 para la venta. En tanto su versión MEP se vendía a $1.481 y el “Blue” se comercializaba a $1.505.