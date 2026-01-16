El mercado no teme una devaluación

En medio del debate sobre el tipo de cambio atrasado ante la inflación, los inversores abandonan posiciones dolarizadas

Empresas y operadores abandonan títulos atados a la divisa, en los que se habían refugiado antes de las elecciones de octubre por temor a una derrota oficialista. Un guiño a la estabilidad y la desinflación en los meses que vienen, a pesar del 2,8% del IPC en diciembre.