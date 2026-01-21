Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 21 de enero

El dólar cerró con recortes en varias pizarras y un tablero más fragmentado según la entidad. El blue bajó a $1.500 y el MEP también retrocedió, en una rueda seguida por el impacto del esquema de bandas que ordena las intervenciones para sostener la acumulación de reservas.
Así cerró el dólar
En Banco Nación el dólar terminó en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, con baja diaria y spread de $50. BBVA y Banco Hipotecario repitieron valores ($1.405/$1.455) con el mismo spread.
Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Entre Ríos se mantuvieron estables en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, sin cambios informados y spread de $50.
Banco Santa Fe mostró una rueda particular: cerró en $1.405 comprador y $1.470 vendedor, con spread de $65 y variación informada al alza. Banco Bica quedó en $1.405/$1.470, sin cambios y con el mismo spread.
ICBC recortó su pizarra y finalizó en $1.395 para la compra y $1.450 para la venta, con baja diaria y spread de $55, uno de los más altos del panel bancario de hoy.
El MEP retrocedió 0,24% y cerró en $1.468,39 para la venta.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró en $1.467,98 para la compra y $1.468,39 para la venta, con una baja de -0,24% y spread de $0,41. Se movió por debajo del blue y por encima de la mayoría de las cotizaciones bancarias.
El blue bajó a $1.500 y sostuvo un spread de $20 en el cierre.
Dólar blue
El dólar blue bajó y terminó en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, con una variación de -0,33% y spread de $20. En el cierre, el informal mantuvo distancia sobre las pizarras bancarias promedio.