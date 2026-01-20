Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 20 de enero

El dólar cerró este martes con pizarras mayormente estables, pero con ajustes puntuales según el banco. El blue terminó sin cambios y el MEP retrocedió, en una rueda seguida de cerca por el mercado en el marco del esquema de bandas que rige desde comienzos de mes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, BBVA, Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Entre Ríos el dólar quedó en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, sin variación diaria informada y con spread de $50.
Banco Hipotecario cerró también en $1.410/$1.460, pero con suba diaria consignada. Banco Santa Fe mostró un leve ajuste en la punta vendedora: $1.410 para la compra y $1.465 para la venta, con spread de $55.
ICBC bajó su pizarra y terminó en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, con caída diaria y spread de $50. Banco Bica se mantuvo en $1.405 para la compra y $1.470 para la venta, con spread de $65, el más alto del panel.
En el relevamiento del cierre no figuraron cotizaciones para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop, por lo que quedaron sin datos en la tabla de la jornada.
El MEP bajó 0,72% y terminó en $1.469,74, con spread de $0,42.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró en $1.469,32 para la compra y $1.469,74 para la venta, con una baja de -0,72% y spread de $0,42. Quedó por debajo del blue y en línea con el rango vendedor de varias pizarras bancarias.
El blue cerró estable en $1.505 para la venta y $1.485 para la compra.
Dólar blue
El dólar blue finalizó sin cambios: $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con spread de $20. La estabilidad del informal contrastó con el retroceso del MEP y con los recortes en algunos bancos.