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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 11 de junio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este jueves.

En bancos hubo bajas y estabilidad: Provincia retrocedió y Santa Fe no varió.En bancos hubo bajas y estabilidad: Provincia retrocedió y Santa Fe no varió.
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El dólar cerró con mayoría de bajas en las pizarras bancarias y leves retrocesos en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con una baja de 0,68%, mientras que el MEP finalizó en $1.453,31 y $1.453,84, también con caída de 0,35%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, con retroceso de 0,34% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.400 y $1.450, con baja de 1,02% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.395 y $1.465, con caída de 0,68% y spread de $70.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.413 para la compra y $1.470 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.415 y $1.455, con baja de 0,34% y spread de $40.

FILE PHOTO: A U.S. $100 dollar bill is seen December 17, 2009. REUTERS/Sam Mircovich/File PhotoEl MEP cayó 0,35% y terminó en $1.453,84, con spread de $0,53. Foto: Reuters

Dólar MEP

El MEP cerró con una baja de 0,35%: $1.453,31 para la compra y $1.453,84 para la venta. El spread fue de $0,53, con retrocesos de $4,65 y $5,04 en cada punta frente al registro previo.

FILE PHOTO: A woman counts U.S. dollar bills at her home in Buenos Aires, Argentina August 28, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci/File PhotoEl dólar blue bajó 0,68% y cerró en $1.450, con spread de $20. Foto: Reuters

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,68% y terminó en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta. El spread quedó en $20, con una caída de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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