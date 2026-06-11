El dólar cerró con mayoría de bajas en las pizarras bancarias y leves retrocesos en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con una baja de 0,68%, mientras que el MEP finalizó en $1.453,31 y $1.453,84, también con caída de 0,35%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 11 de junio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este jueves.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, con retroceso de 0,34% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.400 y $1.450, con baja de 1,02% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.395 y $1.465, con caída de 0,68% y spread de $70.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.413 para la compra y $1.470 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.415 y $1.455, con baja de 0,34% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una baja de 0,35%: $1.453,31 para la compra y $1.453,84 para la venta. El spread fue de $0,53, con retrocesos de $4,65 y $5,04 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,68% y terminó en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta. El spread quedó en $20, con una caída de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.