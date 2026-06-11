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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 11 de junio, en Argentina

El dólar cerró con mayoría de bajas en las pizarras bancarias y leves retrocesos en los segmentos paralelos.

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas.El mercado cambiario mostró variaciones mixtas.
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En el cierre de la jornada, el dólar del Banco Nación cotizó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, con una leve baja. En tanto, el dólar MEP terminó en $1.453,84 para la venta, también con retroceso.

Por su parte, el dólar blue cayó 0,68% y cerró en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con una baja de $10 respecto a la rueda anterior.

10:01 / Jue. 11.06.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta

Plaza Cambio: $1.405,00 compra / $1.450,00 venta

Plus Cambio: $1.415,00 compra / $1.455,00 venta

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.405,00 compra / $1.455,00 venta

ICBC: $1.395,00 compra / $1.465,00 venta

Banco Nación: $1.405,00 compra / $1.455,00 venta

Banco Bica: $1.413,00 compra / $1.470,00 venta

09:00 / Jue. 11.06.2026

Así cerró el dólar el miércoles

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