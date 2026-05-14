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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 14 de mayo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este miércoles.

En bancos hubo movimientos mixtos: Nación subió e ICBC cayó 1,06%. En bancos hubo movimientos mixtos: Nación subió e ICBC cayó 1,06%.
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El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y subas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con alza de 0,35%, mientras que el MEP finalizó en $1.423,19 y $1.423,80, con una suba de 0,39%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, con alza de 0,36% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.360 y $1.410, también con suba de 0,36% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.340 y $1.400, con baja de 1,06% y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.360 para la compra y $1.415 para la venta, con caída de 0,70% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, con suba de 0,35% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.370 y $1.410, con alza de 0,36% y spread de $40.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El MEP avanzó 0,39% y terminó en $1.423,80, con spread de $0,61.

Dólar MEP

El MEP cerró con una suba de 0,39%: $1.423,19 para la compra y $1.423,80 para la venta. El spread fue de $0,61, con avances de $5,55 y $5,56 en cada punta frente al registro previo.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLARS. Foto: GentilezaEl dólar blue subió 0,35% y cerró en $1.420, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue subió 0,35% y terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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