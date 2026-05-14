En Banco Nación, el dólar cerró a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, con una baja de 0,35%. El MEP retrocedió 0,08% y finalizó en $1.424. En tanto, el blue subió 0,71% y terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 14 de mayo, en Argentina
El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y señales opuestas entre el blue y el segmento bursátil.
dolares.
10:15 / Jue. 14.05.2026
Cotización del dólar en bancos
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
ICBC: $1.355,00 compra / $1.415,00 venta
Banco Bica: $1.360,00 compra / $1.415,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta
Banco Nación: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta
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