El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y señales opuestas entre el blue y el segmento bursátil. El informal terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con una suba de 0,71%, mientras que el MEP finalizó en $1.423,69 y $1.424,07, con una baja de 0,08%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 12 de mayo
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este martes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, con caída de 0,35% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.355 y $1.405, con baja de 1,06% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.355 y $1.415, con baja de 0,70% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.370 para la compra y $1.425 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, con baja de 0,70% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.370 y $1.410, con caída de 0,70% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una baja de 0,08%: $1.423,69 para la compra y $1.424,07 para la venta. El spread fue de $0,38, con retrocesos de $1,10 en ambas puntas frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,71% y terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.