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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 11 de mayo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad con una suba puntual, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este lunes.

En bancos predominó la estabilidad y solo ICBC mostró una suba de 0,71%. En bancos predominó la estabilidad y solo ICBC mostró una suba de 0,71%.
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El dólar cerró con pocos cambios en las pizarras bancarias, una suba en el mercado informal y un leve retroceso en el segmento bursátil. El blue terminó en $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, con alza de 0,36%, mientras que el MEP finalizó en $1.427,26 y $1.427,79, con baja de 0,13%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.370 y $1.420, también con variación de 0,00% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.370 y $1.425, con suba de 0,71% y spread de $55.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.370 para la compra y $1.425 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.380 y $1.420, con variación de 0,00% y spread de $40.

DOLAR.El MEP cayó 0,13% y terminó en $1.427,79, con spread de $0,53.

Dólar MEP

El MEP cerró con una baja de 0,13%: $1.427,26 para la compra y $1.427,79 para la venta. El spread fue de $0,53, con retrocesos de $1,60 y $1,89 en cada punta frente al registro previo.

El dólar blue subió 0,71% y terminó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.El dólar blue subió 0,36% y cerró en $1.405, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue subió 0,36% y terminó en $1.385 para la compra y $1.405 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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