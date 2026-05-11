El dólar oficial cerró estable en Banco Nación a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. En tanto, el dólar MEP subió 0,15 % y finalizó en $1.430,30. Por su parte, el dólar blue se mantuvo sin cambios, con cotización de $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.
En Vivo Minuto a minuto
En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 11 de mayo, en Argentina
El dólar cerró el viernes con pocos movimientos en bancos y una leve suba en el segmento bursátil.
El dólar oficial y el blue cerraron estables, mientras que el MEP registró una leve suba.