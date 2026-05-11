#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 11 de mayo, en Argentina

El dólar cerró el viernes con pocos movimientos en bancos y una leve suba en el segmento bursátil.

El dólar oficial y el blue cerraron estables, mientras que el MEP registró una leve suba.El dólar oficial y el blue cerraron estables, mientras que el MEP registró una leve suba.
Seguinos en
Por: 

El dólar oficial cerró estable en Banco Nación a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. En tanto, el dólar MEP subió 0,15 % y finalizó en $1.430,30. Por su parte, el dólar blue se mantuvo sin cambios, con cotización de $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

09:00 / Lun. 11.05.2026

Así cerró el dólar el viernes

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro