El dólar cerró con pocos movimientos en bancos y una leve suba en el segmento bursátil. El blue terminó en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, sin cambios porcentuales, mientras que el MEP finalizó en $1.429,92 y $1.430,30, con un alza de 0,15%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 8 de mayo
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP subió durante la jornada de este viernes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.370 y $1.420, con suba de 0,35% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.365 y $1.415, sin cambios porcentuales y spread de $50.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.370 para la compra y $1.425 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.380 y $1.420, con alza de 0,35% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una suba de 0,15%: $1.429,92 para la compra y $1.430,30 para la venta. El spread fue de $0,38, con avances de $2,45 y $2,13 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue terminó sin cambios: $1.380 para la compra y $1.400 para la venta. El spread quedó en $20, con valores estables respecto de la referencia anterior.