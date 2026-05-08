El dólar cerró con leves subas en bancos y estabilidad en el blue, que finalizó en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta. El MEP, en tanto, subió 0,15%, mientras que en Banco Nación la divisa terminó en $1.370 y $1.420.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 8 de mayo, en Argentina
El mercado cambiario tuvo movimientos dispares: hubo subas en bancos, estabilidad en el blue y alza del MEP este jueves.
El dólar cerró con leves movimientos al alza.
10:05 / Vie. 08.05.2026
Cotización del dólar en bancos
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
ICBC: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta
Banco Bica: $1.370,00 compra / $1.425,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta
Banco Nación: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta
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