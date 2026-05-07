La diputada nacional Gisela Scaglia fundamentó su proyecto de ley para eliminar de manera escalonada y gradual las retenciones agropecuarias. En diálogo con El Litoral, consideró que el primer objetivo que persigue el proyecto es "darle previsibilidad a los productores; que sepan que en 4 años las retenciones les van a llegar a cero, y van a tener un esquema que es por ley. Esto significa que no habrá ningún decreto reglamentario que te las suba o te las baje; que van a estar exentos de estos 'hot sales' que a veces suele hacer el gobierno para el campo cuando dice 'a partir de ahora es cero (retenciones) por un mes', como pasó ya en la Argentina".
Retenciones: Scaglia pretende darle "previsibilidad" al campo
La ex vicegobernadora consideró que la falta de certidumbre en el sector lleva a la especulación. Planteó que la intención es evitar que la situación quede librada a "un decreto" del Poder Ejecutivo de turno.
Para la legisladora, la normativa le dará al productor "una certeza respecto de cuánto bajarán las retenciones este año; de a cuánto podrá vender el año que viene que baja otro tanto, y si lo considera pertinente, tomar un crédito a largo plazo porque irá teniendo recursos para invertir a largo plazo".
Fundamentalmente, destacó que es un proyecto "que tiene sensatez y responsabilidad fiscal en función de la situación que atraviesa la Argentina. Nadie dice que sea mañana, sino que se propone un esquema escalonado hasta llegar a las retenciones cero".
Viabilidad
Consultada sobre la viabilidad que podría tener el proyecto en el Congreso, consideró que "cualquier diputado que viene de Santa Fe y que defiende la producción, lo mínimo que tiene que hacer es una propuesta sobre el tema. Después el gobierno tendrá que articular todos los votos necesarios para que esto salga por ley y poner voluntad política; recordemos que fue parte de una promesa de campaña del gobierno", recordó.
Scaglia dijo que no conversó aún con referentes del gobierno nacional sobre el tema, pero anticipó que mantendrá reuniones en las próximas horas con referentes de ese ámbito "para charlar algunos temas". Se mostró optimista, aunque admitió que "son proyectos que siempre tienen su dificultad, pero creo que hay que tenerlos presentados y hay que insistir", sostuvo. "Yo le digo a todo el mundo que presenten muchos proyectos; en la Comisión de Agricultura tiene que haber muchas propuestas con distintos esquemas, con lo que quieran, pero hay que poner el tema sobre la mesa", insistió.
A su criterio, la falta de previsibilidad es el principal problema del sector. "Eso es así y lo muestra la cosecha récord que tuvimos frente a la baja liquidación que se registró. Porque obviamente hay especulación, no del productor, sino también de los de los exportadores. A dólar bajo, sabiendo que el gobierno necesita divisas, esperan para liquidar, porque como no hay ley, el decreto que haga el Poder Ejecutivo puede salir en cualquier momento. Entonces no hay previsibilidad para nadie", concluyó.