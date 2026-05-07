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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 7 de mayo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP subió durante la jornada de este jueves.

En bancos hubo subas y estabilidad: Nación avanzó y Santa Fe no varió. En bancos hubo subas y estabilidad: Nación avanzó y Santa Fe no varió.
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El dólar cerró con leves movimientos al alza en varias pizarras bancarias y estabilidad en el mercado informal. El blue terminó en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, sin cambios porcentuales, mientras que el MEP finalizó en $1.428,59 y $1.429,19, con una suba de 0,15%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con alza de 0,71% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.365 y $1.415, con suba de 0,35% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.365 y $1.415, con suba de 0,71% y spread de $50.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, con alza de 0,35% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con suba de 0,71% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.370 y $1.410, con variación de 0,00% y spread de $40.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El MEP subió 0,15% y terminó en $1.429,19, con spread de $0,60

Dólar MEP

El MEP cerró con una suba de 0,15%: $1.428,59 para la compra y $1.429,19 para la venta. El spread fue de $0,60, con avances de $1,85 y $2,07 en cada punta frente al registro previo.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar blue cerró estable en $1.400, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue terminó sin cambios: $1.380 para la compra y $1.400 para la venta. El spread quedó en $20, con precios estables respecto de la referencia anterior.

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