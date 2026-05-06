#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 6 de mayo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este miércoles.

En bancos hubo bajas y estabilidad: ICBC retrocedió 1,06% y Santa Fe no varió. En bancos hubo bajas y estabilidad: ICBC retrocedió 1,06% y Santa Fe no varió.
Seguinos en
Por: 

El dólar cerró con bajas en varias pizarras bancarias y retrocesos en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, con caída de 0,71%, mientras que el MEP finalizó en $1.425,36 y $1.425,74, con una baja de 0,28%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, con retroceso de 0,35% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.360 y $1.410, también con caída de 0,35% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.355 y $1.405, con baja de 1,06% y spread de $50.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.360 para la compra y $1.415 para la venta, con caída de 0,70% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, con baja de 0,70% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.365 y $1.405, con caída de 0,71% y spread de $40.

El dólar cerró con una rueda de leves movimientos en bancos y avance en el segmento bursátil.El MEP cayó 0,28% y terminó en $1.425,74, con spread de $0,38.

Dólar MEP

El MEP cerró con una baja de 0,28%: $1.425,36 para la compra y $1.425,74 para la venta. El spread fue de $0,38, con retrocesos de $4,01 y $4,02 en cada punta frente al registro previo.

Dólar hoyEl dólar blue bajó 0,71% y cerró en $1.400, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,71% y terminó en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta. El spread quedó en $20, con una caída de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro