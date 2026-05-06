El dólar cerró con bajas en varias pizarras bancarias y retrocesos en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, con caída de 0,71%, mientras que el MEP finalizó en $1.425,36 y $1.425,74, con una baja de 0,28%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 6 de mayo
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este miércoles.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, con retroceso de 0,35% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.360 y $1.410, también con caída de 0,35% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.355 y $1.405, con baja de 1,06% y spread de $50.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.360 para la compra y $1.415 para la venta, con caída de 0,70% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, con baja de 0,70% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.365 y $1.405, con caída de 0,71% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una baja de 0,28%: $1.425,36 para la compra y $1.425,74 para la venta. El spread fue de $0,38, con retrocesos de $4,01 y $4,02 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,71% y terminó en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta. El spread quedó en $20, con una caída de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.