El dólar cerró con movimientos mixtos: el blue subió a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, mientras el MEP bajó a $1.431,96 y $1.432,34.
En Vivo Minuto a minuto
En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 6 de mayo, en Argentina
El dólar cerró con comportamiento dispar: el blue subió a $1.415, el MEP bajó a $1.432 y el Banco Nación lo ubicó en $1.365 y $1.415.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas.
En Banco Nación, la divisa cayó a $1.365 y $1.415, con un spread de $50. El MEP retrocedió 0,75%, con leves diferencias entre compra y venta.
10:00 / Mié. 06.05.2026
Cotización del dólar en bancos
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
ICBC: $1.360,00 compra / $1.420,00 venta
Banco Bica: $1.370,00 compra / $1.425,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta
Banco Nación: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta
Sobre el Autor
#TEMAS: