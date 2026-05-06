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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 6 de mayo, en Argentina

El dólar cerró con comportamiento dispar: el blue subió a $1.415, el MEP bajó a $1.432 y el Banco Nación lo ubicó en $1.365 y $1.415.

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas.El mercado cambiario mostró variaciones mixtas.
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El dólar cerró con movimientos mixtos: el blue subió a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, mientras el MEP bajó a $1.431,96 y $1.432,34.

En Banco Nación, la divisa cayó a $1.365 y $1.415, con un spread de $50. El MEP retrocedió 0,75%, con leves diferencias entre compra y venta.

10:00 / Mié. 06.05.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

ICBC: $1.360,00 compra / $1.420,00 venta

Banco Bica: $1.370,00 compra / $1.425,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta

Banco Nación: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta

09:14 / Mié. 06.05.2026

Así cerró el dólar el martes

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