#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 12 de mayo, en Argentina

El dólar cerró con pocos cambios en las pizarras bancarias, una suba en el mercado informal y un leve retroceso en el segmento bursátil.

El blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este lunes.El blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este lunes.
Seguinos en
Por: 

Este lunes, el dólar blue cerró en $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, con una suba de 0,36%. En tanto, el dólar MEP finalizó en $1.427,26 comprador y $1.427,79 vendedor, registrando una baja de 0,13%.

Agregá a El LItoral como Fuente Preferida
en Google Noticias
SEGUIR

Por su parte, en Banco Nación la cotización terminó en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, sin variaciones y con una brecha de $50.

10:10 / Mar. 12.05.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

ICBC: $1.370,00 compra / $1.425,00 venta

Banco Bica: $1.370,00 compra / $1.425,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta

Banco Nación: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta

09:00 / Mar. 12.05.2026

Así cerró el dólar el lunes

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro