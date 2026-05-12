Este lunes, el dólar blue cerró en $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, con una suba de 0,36%. En tanto, el dólar MEP finalizó en $1.427,26 comprador y $1.427,79 vendedor, registrando una baja de 0,13%.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 12 de mayo, en Argentina
El dólar cerró con pocos cambios en las pizarras bancarias, una suba en el mercado informal y un leve retroceso en el segmento bursátil.
El blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este lunes.
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Por su parte, en Banco Nación la cotización terminó en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, sin variaciones y con una brecha de $50.
10:10 / Mar. 12.05.2026
Cotización del dólar en bancos
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
ICBC: $1.370,00 compra / $1.425,00 venta
Banco Bica: $1.370,00 compra / $1.425,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta
Banco Nación: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta
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