El dólar cerró con movimientos dispares entre bancos y segmentos paralelos. El blue terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con una suba de 0,35%. El MEP, en tanto, finalizó en $1.402,03 y $1.402,40, también en alza.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 16 de abril
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas puntuales, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este jueves.
Banco por banco, así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta, con una baja de 0,36% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.330 y $1.380, también con caída de 0,36% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.335 y $1.385, con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.340 para la compra y $1.395 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta, con baja de 0,72% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.340 y $1.380, con caída de 0,36% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una suba de 0,39%: $1.402,03 para la compra y $1.402,40 para la venta. El spread fue de $0,37, con avances de $6,29 y $5,47 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,35% y terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.