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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 15 de abril

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP bajó durante la jornada de este miércoles.

En bancos predominó la estabilidad: Nación, Provincia e ICBC no variaron. En bancos predominó la estabilidad: Nación, Provincia e ICBC no variaron.
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El dólar cerró con tono calmo en bancos y sin cambios en el blue, mientras que el MEP mostró una baja moderada. El informal terminó en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, con variación de 0,00%. El MEP, en tanto, finalizó en $1.405,88 y $1.406,25.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.335 para la compra y $1.385 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.335 y $1.385, también con 0,00% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.335 y $1.385, sin cambios porcentuales y spread de $50.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.340 para la compra y $1.395 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.340 para la compra y $1.390 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.345 y $1.385, con variación de 0,00% y spread de $40.

FILE PHOTO: A woman counts U.S. dollar bills at her home in Buenos Aires, Argentina August 28, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci/File PhotoEl MEP bajó 0,46% y terminó en $1.406,25, con spread de $0,37. Foto: Reuters

Dólar MEP

El MEP cerró con una baja de 0,46%: $1.405,88 para la compra y $1.406,25 para la venta. El spread fue de $0,37, con retrocesos de $5,59 y $6,56 en cada punta frente al registro previo.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar blue cerró estable en $1.410, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue terminó sin cambios: $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. El spread quedó en $20, con valores estables respecto de la referencia anterior.

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