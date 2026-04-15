El dólar cerró con tono calmo en bancos y sin cambios en el blue, mientras que el MEP mostró una baja moderada. El informal terminó en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, con variación de 0,00%. El MEP, en tanto, finalizó en $1.405,88 y $1.406,25.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 15 de abril
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP bajó durante la jornada de este miércoles.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.335 para la compra y $1.385 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.335 y $1.385, también con 0,00% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.335 y $1.385, sin cambios porcentuales y spread de $50.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.340 para la compra y $1.395 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.340 para la compra y $1.390 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.345 y $1.385, con variación de 0,00% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una baja de 0,46%: $1.405,88 para la compra y $1.406,25 para la venta. El spread fue de $0,37, con retrocesos de $5,59 y $6,56 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue terminó sin cambios: $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. El spread quedó en $20, con valores estables respecto de la referencia anterior.