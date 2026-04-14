El dólar cerró con movimientos moderados en el mercado cambiario. El blue terminó con subas mientras que el MEP siguió la tendencia alcista.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 14 de abril
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad con bajas puntuales, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este martes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.335 para la compra y $1.385 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.335 y $1.385, también con 0,00% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, sin variación porcentual y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.325 y $1.385, con una baja de 0,36% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.340 para la compra y $1.395 para la venta, con caída de 0,71% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.340 para la compra y $1.390 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.345 y $1.385, con suba de 0,36% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con suba de 0,16%: $1.406,62 para la compra y $1.406,99 para la venta. El spread fue de $0,37, con avances de $3,44 y $2,18 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,71% y terminó en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en compra y $10 en venta respecto de la referencia anterior.